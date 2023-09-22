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НовостиВ мире22 сентября 2023 7:55

Десятичасовые переговоры бастующих сценаристов Голливуда со студиями завершились

Переговоры сценаристов Голливуда со студиями закончились без соглашения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Десятичасовые переговоры бастующих сценаристов Голливуда со студиями завершились

Десятичасовые переговоры бастующих сценаристов Голливуда со студиями завершились

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятичасовые переговоры бастующих сценаристов Голливуда и руководителей студий закончились без какого-либо соглашения. Об этом сообщает CNN.

Как передает агентство, во время переговоров в четверг, 21 сентября, стороны достигли определенного прогресса, но окончательное соглашение, которое должно положить конец этой забастовке, так достигнуто не было.

Встреча в четверг, 21 сентября, была продолжением переговоров, которые прошли за день до этого. На данный момент неизвестно, когда сценаристы вновь соберутся продолжить переговоры.

Напомним, продюсеров кино и телевидения, сценаристы США объявили забастовку в мае этого года, когда истек контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом. Бастующие требуют улучшений условий труда. Меньше чем через два месяца к ним присоединились актеры, начавшие первую за 43 года масштабную забастовку.

Как писал сайт KP.RU, согласно подсчетам издания Financial Times (FT), такая забастовка сценаристов уже обошлась экономике Калифорнии почти в пять миллиардов долларов.