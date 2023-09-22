Десятичасовые переговоры бастующих сценаристов Голливуда со студиями завершились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятичасовые переговоры бастующих сценаристов Голливуда и руководителей студий закончились без какого-либо соглашения. Об этом сообщает CNN.

Как передает агентство, во время переговоров в четверг, 21 сентября, стороны достигли определенного прогресса, но окончательное соглашение, которое должно положить конец этой забастовке, так достигнуто не было.

Встреча в четверг, 21 сентября, была продолжением переговоров, которые прошли за день до этого. На данный момент неизвестно, когда сценаристы вновь соберутся продолжить переговоры.

Напомним, продюсеров кино и телевидения, сценаристы США объявили забастовку в мае этого года, когда истек контракт между Американской гильдией сценаристов и Альянсом. Бастующие требуют улучшений условий труда. Меньше чем через два месяца к ним присоединились актеры, начавшие первую за 43 года масштабную забастовку.

Как писал сайт KP.RU, согласно подсчетам издания Financial Times (FT), такая забастовка сценаристов уже обошлась экономике Калифорнии почти в пять миллиардов долларов.