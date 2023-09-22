Азербайджан готов оказать медицинскую помощь раненым армянским военнослужащим Фото: REUTERS

Азербайджан готов предоставить медицинскую помощь пострадавшим военнослужащим из Армении. Об этом сообщил советник президента республики Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанская сторона готова предоставить медицинскую помощь раненым армянским военнослужащим или оказать им помощь при посредничестве Международного комитета Красного Креста», — написал Гаджиев на своем аккаунте в соцсети X.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.

21 сентября в Евлахе прошли переговоры между Азербайджаном и армянами Нагорного Карабаха, на которых обсуждались планы по реинтеграции последних. Об этом сообщает администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Уполномоченный по правам человека в Армении Анаит Манасян ранее сообщила, что в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 32 человека. Кроме того, свыше 200 человек пострадали.