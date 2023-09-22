Пашинян заявил о возможной эвакуации населения Карабаха в Армению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства в пятницу, 22 сентября, заявил, что переезд жителей Нагорного Карабаха в Армению может произойти, если их проживание в своих домах станет невозможным.

«На данный момент такая ситуация налицо. И если ситуация не улучшится, то эта проблема будет в нашей повестке», - заявил премьер Армении.

Как писал сайт KP.RU, Пашинян также заявил, что для переезда жителей Нагорного Карабаха уже было подготовлено 40 тысяч мест.

Напомним, в среду, 20 сентября, власти непризнанной республики Нагорного Карабаха сообщили о решении прекратить огонь, которое вступило в силу в тот же день. Позже это заявление подтвердило и Министерство обороны Азербайджана.

Пашинян в своем обращении к народу заявил, что официальные власти Армении не принимали участия в переговорах между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха, но, по его словам, Ереван примет к сведению сообщения Баку по Карабаху.