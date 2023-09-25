Экс-главком армии США Ходжес: Украина уже проиграла бы без помощи Америки

Экс-главком армии США: Украина уже проиграла бы без помощи Америки Фото: REUTERS

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что без американской финансовой и военной помощи Украина уже потерпела бы поражение в конфликте.

“Без такой помощи, думаю, Украина бы уже наверное была повержена. Определенно, потеряла бы больше”, — сказал военный в интервью на телеканале CBS.

Ходжес отметил, что администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить простым американцам, на что тратятся их налоги в вопросе военной поддержки Украины.

Напомним, ранее группа американских законодателей выступила против выделения Украине очередного пакета помощи на сумму в 24 миллиарда долларов без отчета Киева о ранее выделенных средствах.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинская армия проиграет в текущем конфликте без очередного пакета военной помощи от союзников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров давно отмечал, что военная поддержка Украины сделала Запад прямым участником конфликта, поскольку даже украинские власти не скрывают, что проиграют без постоянной помощи союзников.