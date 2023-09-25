Орбан: Венгрия не станет выдавать Украине военнообязанных граждан Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев.

«Десятки тысяч беженцев с Украины нашли в Венгрии безопасность и дом. В равной степени закарпатские венгры и украинцы. Беженцы получили в Венгрии безопасность — и женщины, и дети, и мужчины», - пояснил Орбан в ходе своего выступления на открытии осенней сессии парламента.

В связи с этим, по его словам, Венгрия не будет выполнять запрос правительства Украины и не будет никого «силой возвращать» в страну.

Ранее американский журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Европы депортировать на родину мужчин-украинцев призывного возраста.

Издание Rzeczpospolita проинформировало, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала специальной военной операции.

В свою очередь, министерство внутренних дел Австрии заявило, что страна не последует примеру Польши. В ведомстве пояснили, что такое решение стало бы «массовым посягательством» на суверенитет страны.