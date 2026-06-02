Родители погибшего в ЛНР ребёнка отказались разговаривать с МККК Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Члены делегации от Международного комитета Красного Креста прибыли на место удара ВСУ в Старобельске. Они получили полную информацию о преступлении Киева. Делегации удалось пообщаться с некоторыми очевидцами и пострадавшими при атаке ВСУ на колледж. При этом присутствующие на месте ЧП родители погибшего ребенка отказались разговаривать с МККК, сообщает РИА Новости.

Родные пришли к колледжу почтить память одной из жертв теракта. Они "были в слезах" и не захотели давать комментарии делегации.

"И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что родители, которые потеряли самое главное в жизни, они уже не хотят ничего объяснять", - сказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Он уточнил, что представители МККК беседовали с соседями. Они также пообщались с мужчиной, который участвовал в операции по спасению детей.

МИД РФ надеется, что МККК включит исчерпывающие данные о ЧП в свои доклады, отметил Родион Мирошник. Посол проинформировал о получении делегацией доступа ко всем деталям атаки на колледж. Он также выразил надежду, что все заинтересованные в правде стороны смогут узнать подробности о теракте от МККК.

Дипломат также прокомментировал распространение национализма на Украине. Он подчеркнул, что деятельность нацистов напрямую связана с нацификацией системы образования в стране. Посол считает, что детей превращают в "нацистских зомби". Родион Мирошник пояснил, что на Украине в несовершеннолетних закладывают принципы расового превосходства. При этом Киев представляет обществу физические упражнения и занятия по тактической медицине в качестве внешнего фасада, сказал посол.

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что прошлая ночь принесла Украине чувство, что "возмездие неминуемо". ВС РФ ответили Киеву за теракт в Старобельске. Александр Михайлов добавил, что реакцию Москвы уже ждут не только в России, но и "за рубежом". При этом РФ неоднократно доказывала, что ведет гуманный формат спецоперации. Страна дает Киеву возможность выйти из конфликта "не уничтоженным полностью", подытожил глава Бюро военно-политического анализа.