У Украины еще есть шанс выйти из конфликта не уничтоженной полностью: какой сигнал Россия подала вторым масштабным ударом

У Украины еще есть шанс выйти из конфликта не уничтоженной Фото: REUTERS.

В результате удара высокоточным оружием минувшей ночью в Киеве поражены 10 предприятий. Они выпускали продукцию военного назначения. В том числе, ударные БПЛА. Минобороны РФ сообщило, что среди пораженных целей - объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и госкомпания «УкрСпецэкспорт». Также в Киеве поражены три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК). Два завода получили по полной в Запорожье, три - в Харьковской области.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с руководителем Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым.

В результате удара высокоточным оружием минувшей ночью в Киеве поражены 10 предприятий. Фото: REUTERS.

ВТОРОЙ УДАР – НЕ ПОСЛЕДНИЙ?

- Минобороны сообщило о втором масштабном ударе за короткое время после теракта ВСУ в Старобельске – что принесла Украине эта ночь?

- Чувство, что возмездие неминуемо. Мы стоим перед таким моментом, когда ожидаемость наших решительных действий по украинскому треку достигает такого уровня, когда к этому присоединяются не только российские граждане, но и сочувствующие России за рубежом, и те, кто давно уже хотят увидеть завершение этого конфликта. Многомиллионная армия пользователей интернета все ждет, когда же наконец наша армия покажет по-настоящему свои военно-технические возможности.

- Приговаривая «давно пора»?

- Понятно, что Москву этот временной лаг никак не сдерживает. Те возможности по вооружениям, которые имеет наша страна, а они, в принципе, самые масштабные среди мировых ядерных держав, позволяют России еще довольно долго подходить к этому Рубикону применения наиболее мощных военно-технических средств.

Москва все-таки продолжает вести гуманный формат специальной военной операции. Все еще предлагает как коллективному Западу, так и самой Украине возможность выйти из этого конфликта не уничтоженной полностью, а переходя к дипломатическим усилиям и сохранив если не основы государственности Украины, то, хотя бы, ее инфраструктуру. Да в целом жизнеспособность этой территории! На мой взгляд, Россия еще не дошла до того уровня, после которого мы можем сказать: наконец-то настал тот самый решительный момент.

- А нужно ли доводить до самого решительного, то есть, ядерного этапа?

- О нем многие говорят. Но, я полагаю, есть и другие, гибридные методы, которые могут позволить нам не заходить за эту линию. Тем более, Москва уже многократно предупреждала союзников Киева о возможностях, которые есть у нас.

Возможности по вооружениям, которые имеет наша страна, самые масштабные среди мировых ядерных держав. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПИРАТОВ НАДО ВЕШАТЬ?

- Пока наши ракеты летят по объектам ВПК в Киеве и Запорожье, французские ВМС при поддержке Британии задерживают в нейтральных водах Атлантики нефтяной танкер под флагом Мадагаскара. Всем танкерам военное сопровождения не дашь?

- Наверное, пора уже определиться в формулировках. Накануне официальный представитель Кремля сказал, что это похоже на пиратство. Если заглянем в постулат международного морского права, то в случаях пиратства морские державы имеют юридическое право применять любые виды вооружения для захвата, ареста и суда над пиратами на своей территории. Если судно сталкивается с пиратством, то хозяева судна или государство, которое заинтересовано в его безопасности, имеют юридическое право производить такие действия против пиратов.

- В том числе – захватывать их самих и их корабли?

- Пора уже французам, которые третий танкер захватывают с начала года, напомнить о том, что пиратство предполагает и возможный вооруженный ответ. Наверное, на танкеры вряд ли стоит устанавливать морские ТОРы, морские «Панцири», ПЗРК, потому что танкеры переводят углеводородное сырье, и это очень опасная история. Но если мы не будем обозначать свои позиции, то, наверное, эти инциденты будут продолжаться. Впрочем, предыдущие две истории с двумя прошлыми танкерами закончились вполне миролюбиво...

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