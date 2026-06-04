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НовостиПолитика4 июня 2026 0:15

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

В ночь на 4 июня на Крымском мосту временно перекрыли движение
Мария ПАВЛОВА
На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта.

На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта.

Фото: REUTERS.

Движение автомобилей через Крымский мост временно приостановлено в ночь на четверг 4 июня. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на Крымском мосту на платформе «Макс».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - такой пост опубликован в 02.37.

Тем временем украинские беспилотные аппараты не прекращают попыток ударить по Севастополю. За несколько часов над городом ликвидировали более 20 БПЛА.

Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели трёх человек от удара ВСУ по Симферополю.

Ранее российский сенатор Джабаров указал, что после удара ВСУ по мирному автобусу нет смысла вести переговоры, так как Украина становится государством-террористом.