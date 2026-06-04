Финляндия могла сбить дроны ВСУ, летевшие на Петербург: для этого нужно было одно условие Фото: REUTERS.

Финские военные заявили, что смогли бы самостоятельно ликвидировать украинские беспилотники, если бы те пересекли границу страны во время атаки на Ленинградскую область. Глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что Хельсинки были готовы сбивать БПЛА, направлявшиеся в сторону Санкт-Петербурга.

Чиновник рассказал, что финская разведка заранее получила данные о готовящемся налете дронов Вооруженных сил Украины на Ленобласть. В связи с этим в правительстве страны оперативно разработали четкий план действий на случай возможного нарушения воздушного пространства. Министр уточнил, что из-за угрозы были введены ограничения на полеты и морское сообщение в районах Порвоо и Лаппеэнранты, а финские силы перевели в режим повышенной боевой готовности.

Напомним, что режим опасности атаки беспилотников ввели в Петербурге и Ленинградской области рано утром 3 июня. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проинформировал жителей, что над регионом перехватили около 50 дронов ВСУ. Он добавил, что боевая работа средств противовоздушной обороны в регионе была велась непрерывно.

Инцидент не остался без внимания западных журналистов. Американский репортер Джексон Хинкл высказал резкое осуждение ударов киевских беспилотников по гражданской инфраструктуре Санкт-Петербурга. По его убеждению, атаки на городские объекты в момент проведения крупного международного форума демонстрируют реальную угрозу глобальной безопасности, исходящую от киевского режима. Журналист дал понять, что подобные действия выходят далеко за рамки обычного военного противостояния.

В результате утреннего налета беспилотников 3 июня в разных районах Санкт-Петербурга была частично разрушена гражданская инфраструктура. Глава города Александр Беглов сообщил, что в ходе инцидента несколько мирных жителей получили ранения. В Москве также обратили внимание на то, что атака произошла накануне открытия Петербургского международного экономического форума.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что за ударами ВСУ по северной столице стоит целая группа спонсоров киевского режима из западных стран. Дипломат подчеркнул, что эти силы продолжают повышать ставки, не останавливаясь перед любыми провокациями. По словам Рябкова, они не намерены снижать интенсивность попыток затруднить жизнь россиянам.