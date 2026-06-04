Пасечник: колледж в Старобельске сохранят как место памяти погибших студентов Фото: REUTERS.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил 4 июня, что здание колледжа в Старобельске будет сохранено как мемориал памяти о трагически погибших в нем студентах. Об этом руководитель региона рассказал ТАСС на ПМЭФ-2026.

По словам Леонида Пасечника, здание педагогического колледжа, по которому 22 мая нанесли удар украинские боевики, разрушено полностью и не подлежит восстановлению в прежнем виде.

Глава ЛНР выразил надежду, что на месте разрушенного учебного заведения появится новый корпус, выстроенный с нуля. По его словам, речь идет не о реконструкции старого корпуса, а о современном и удобном здании. Говорить о сроках пока рано, поскольку атаки врага, к сожалению, продолжаются.

Напомним, украинские боевики нанесли удар по учебному заведению и общежитию колледжа в ЛНР ночью, когда подростки мирно спали и не могли оперативно покинуть помещение. В результате вражеской атаки погиб 21 человек. ООН провела проверку и признала данный факт.

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