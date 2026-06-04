Песков: Путин не планирует контактов с американской делегацией на ПМЭФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует контактов с делегацией Соединенных Штатов Америки в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 4 июня сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они не совсем, так сказать, наш профиль», — пояснил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможных встречах главы государства с американской стороной на мероприятии.

Ранее KP.RU писал, что официальная делегация США впервые за несколько лет прибудет на ПМЭФ. Её возглавит глава комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук, американцы такого уровня не участвовали в форуме примерно с 2017–2018 года, уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков. На форуме ожидаются представители более чем 130 государств.

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