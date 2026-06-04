Пашинян заявил, что Армения не вернётся в ОДКБ Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна не намерена возобновлять работу в деятельности ОДКБ.

«Примем решение и выйдем. Надо будет — выйдем. Я говорил, что мы не вернемся назад», — сказал Пашинян во время предвыборных теледебатов в эфире местного Общественного телевидения.

До этого армянский премьер-министр сообщал, что Ереван не будет предпринимать усилий для «оживления» работы в рамках ОДКБ. Пашинян отметил, что членство Еревана в организации заморожено.

По словам экс-президента Армении Роберта Кочаряна, членство в ОДКБ позволяет Армении дешевле получать ресурсы в разных областях, поэтому покидать организацию было бы неразумно.

Сам Пашинян выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным сразу после парламентских выборов в стране 7 июня.