Дэвис: Трамп не оставит без ответа насмешки Зеленского в письме Путину Фото: REUTERS.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент США Дональд Трамп не оставит без ответа насмешки в свой адрес, прозвучавшие в письме Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину.

Эксперт отметил, что Зеленскому не стоит рассчитывать, что ему это сойдет с рук. По словам Дэвиса, Трамп не забудет этот выпад, а высмеивать помощь США не следовало. Он также добавил, что Путин не случайно накануне подчеркнул роль американского президента в украинском урегулировании.

«Тебе [Зеленскому - прим. ред.] лучше сдаться, пока можешь, ведь ракет ты все равно не увидишь при таком отношении к Трампу», — подытожил Дэвис.

В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо. Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков раскритиковал послание Зеленского к Владимиру Путину. Он назвал письмо «несколькими страницами хамства».

На пленарной сессии ПМЭФ-2026 5 июня, отвечая на вопросы участников, президент Путин заявил, что киевский режим демонстрирует двойственное отношение к США. С одной стороны, Украина стремится получать от Вашингтона оружие и финансирование. С другой — не желает видеть Америку гарантом дальнейшего урегулирования и не готова перед ней отчитываться.

Как писал KP.RU, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва приветствует готовность США продолжать оказывать помощь в украинском урегулировании.