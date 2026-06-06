Вторжение опасных идеологий в Европе: в Пентагоне обрушились с критикой на страны ЕС

Пит Хегсет Фото: REUTERS.

Глава Пентагона и Министерства войны США Пит Хегсет заявил, что страны Европы, которые также являются союзниками американцев, оказались подвержены "опасным идеологиям". Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Мероприятие состоялось на территории северной части Франции.

В частности, в своей речи Хегсет выделил четыре страны: Испанию, Италию, Грецию и Болгарию. Глава Пентагона подчеркнул, что в эти государства прибывают "лодки и люди", очевидно, имея ввиду проблему с нелегальной миграцией в Европе.

"К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий", - заявил Хэгсет.

Он также задался вопросом о том, когда власти европейских стран начнут предпринимать меры "в связи с этим вторжением".

"Или уже слишком поздно?... Я думаю, что нет", - подытожил американский министр войны.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в странах Европы уже "придумали" план по высылке нелегальных мигрантов. Власти собираются депортировать их в Узбекистан или Казахстан.

Подробнее о том, как цунами мигрантов накрыло Старый Свет, читайте здесь на KP.RU.