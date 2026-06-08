Пашинян досрочно заявил о победе своей партии на выборах: он уже назвал ее исторической

Пашинян объявил о победе его партии после обработки 10 процентов голосов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Армении 7 июня состоялись парламентские выборы. В настоящий момент ЦИК подсчитывает голоса избирателей. Исход выборов еще не известен. При этом премьер Армении Никол Пашинян объявил о победе его партии "Гражданский договор". Так он сообщил во время пресс-конференции, когда ЦИК обработал всего 10 процентов голосов.

Никол Пашинян назвал свою победу исторической. Армянский премьер выразил благодарность коллегам и высоко оценившим его работу избирателям.

"Состоялись очередные выборы в Национальное собрание, и по итогам этих выборов победу одержала партия "Гражданский договор", - досрочно заявил Никол Пашинян.

Политик не уточнил промежуточные данные результатов выборов. Сейчас ЦИК обработал 40 процентов голосов. Партия Никола Пашиняна действительно лидирует по данным с 1029 участков.

По официальной информации, явка на выборах составила 58,97 процента. Всего на участки пришло более 1 470 000 граждан.

Сам Никол Пашинян тоже проголосовал на выборах. После этого он сделал ряд заявлений. В том числе, премьер Армении прокомментировал текущие отношения с Россией. Он подчеркнул, что контакты между Ереваном и Москвой основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину. Никол Пашинян добавил, что в отношениях между странами хотят создать напряженность искусственным способом. По его словам, "это не получится сделать".

Между тем соперник Никола Пашиняна, председатель партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что власти страны приостановили подсчет голосов. Он считает, что правительство осознаёт поражение. Самвел Карапетян напомнил, что в истории еще не было случаев, когда подсчет голосов внезапно прерывается обещанием огласить результаты утром.

По данным адвоката Арама Вардеваняна, на выборах зафиксировали множество нарушений. Они касаются не только технических моментов, но и более серьезных эпизодов. Адвокат сообщил о случаях "репрессий" и нарушениях электорального кодекса. При этом Арам Вардеванян отметил, что его это не удивило. Он назвал это "процессом" и призвал "идти вперед".