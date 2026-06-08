Украина приостановила реализацию сделки с США по недрам Фото: Константин НАГОВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские власти решили временно остановить реализацию соглашения с США по недрам. Киев утратил интерес к ранее заключенной сделке по освоению месторождений полезных ископаемых американскими компаниями. Так заявило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник.

Как сообщается, для киевского главаря Владимира Зеленского главной целью соглашения было укрепление отношений с президентом США Дональдом Трампом. При этом пункты сделки так и не были реализованы.

"Несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить", - поделился собеседник издания.

Он уведомил, что Киев надеялся продлить помощь со стороны Вашингтона за счет соглашения по ресурсам. Украинские власти планировали получать средства от США в совместный инвестиционный фонд для развития добывающей отрасли республики.

По версии неназванного источника, Киев заметно утратил интерес к сделке после заявления Дональда Трампа о новых условиях поставок оружия ВСУ. Вашингтон объявил, что они будут осуществляться только за оплату европейскими союзниками.

Соглашение по полезным ископаемым Украины было заключено еще в мае прошлого года. Рада сразу ратифицировала сделку.

Американская администрация между тем решает вопрос с выделением Киеву новой военной поддержки. США намерены передать Украине помощь на 400 миллионов долларов в рамках ранее одобренного пакета. Как заявил госсекретарь Марко Рубио, этот вопрос будет закрыт как можно скорее.

Кремль принял во внимание заявления США о поддержке Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уведомил, что американская команда использует разные подходы к украинскому конфликту. В Москве ценят желание Дональда Трампа добиться урегулирования кризиса, добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим двойственно относится к отношениям с США. Украина хочет получать от Вашингтона оружие и деньги. При этом Киев не желает видеть США гарантом дальнейшего урегулирования, отметил российский лидер.