Лавров повторил слова Путина, что в зоне СВО всё зависит от российских солдат

Лавров повторил слова Путина о решающей роли бойцов СВО и призвал отнестись к ним серьёзно. Фото: REUTERS.

Глава российского МИД Сергей Лавров процитировал слова президента Владимира Путина о решающей роли бойцов ВС РФ в ходе специальной военной операции. Он призвал всех отнестись к этому высказыванию российского лидера максимально серьёзно.

«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», - сказал Лавров в беседе с представителями СМИ.

Напомним, Путин во время выступления на ПМЭФ прокомментировал письмо Владимира Зеленского, указав на то, что урегулирование украинского конфликта не зависит от сказанного в данном документе.

«Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас», - сказал российский президент.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на то, что Владимир Зеленский при помощи своего «открытого письма» российскому лидеру Владимиру Путину пытается замаскировать попытки сорвать переговоры по украинскому урегулированию, а сам этот документ является неуклюжей провокацией. На это указал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН.

Также Небензя подчеркнул, что Россия не может говорить о переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, пока Киев продолжает использовать язык хамства и ультиматумов.

Напомним, Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. В своем обращении Зеленский предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией, а для этого непременно провести личную встречу.

После этого сайт KP.RU собрал реакции на письмо Зеленского в России и на Западе. Что не так с обращением Зеленского к Путину, читайте здесь на KP.RU.