В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен мужчина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль в селе Доброе Шебекинского округа. В результате атаки мужчина получил множественные осколочные ранения голени, сообщили в оперативном штабе региона во вторник, 9 июня.

Пострадавшего доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказания помощи мужчину переведут в городскую больницу № 2 Белгорода. Также было повреждено транспортное средство.

По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 9 июня перехватили и уничтожили над регионами страны 140 украинских беспилотников.

Также накануне сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадали 14-летний мальчик и мужчина. Ребенок получил слепые осколочные ранения височной области и бедра. 7 июня в регионе из-за атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль погибла женщина. Ее супруг получил ранения. Мужчина был госпитализирован.