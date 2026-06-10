Пассажирский автобус под Мелитополем был атакован дроном «Хорнет» Фото: REUTERS.

Для атаки на пассажирский автобус 10 июня под Мелитополем Вооруженные силы Украины использовали беспилотный летательный аппарат «Хорнет». Об этом ТАСС сообщили в оперативной службе.

Беспилотники «Хорнет» оснащены системами машинного зрения и способны самостоятельно находить и атаковать цели.

Согласно предварительной информации беспилотник киевского режима ударил по задней части транспортного средства. Рейсовый автобус получил повреждения. Информации о пострадавших в результате этого инцидента на данный момент не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее KP.RU писал, что российские войска нанесли удары по военно-морской базе, а также по складам боеприпасов и горючего, которые использует украинская армия. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также российское военное ведомство сообщило 10 июня, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотников самолетного типа.