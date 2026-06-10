Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киев начал наносить удары по истории. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на панораму обороны Севастополя.

Однако, отметил Песков, историю невозможно победить. По его словам, произошедшее лишний раз подчеркивает правоту России в ее борьбе за свои регионы.

10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке киевских боевиков на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855». Он уточнил, что атака стала целенаправленным ударом по культурному наследию и символу города. В результате удара знаменитое полотно панорамы было практически полностью уничтожено.

Комментируя удар по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855», официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также назвала инцидент «варварским актом» и посягательством на объект культурно-исторического наследия.