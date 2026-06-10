17-летний подросток погиб при атаке ВСУ на Ирмино в ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в мессенджере "Макс" 10 июня сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Ирмино погиб 17-летний подросток, еще один мальчик получил осколочное ранение.

По словам Пасечника, противник атаковал с помощью беспилотника подростков, катавшихся на питбайках. 17-летний юноша погиб на месте, еще один 16-летний подросток был доставлен в больницу. В настоящий момент ребенку оказывается вся необходимая помощь.

Ранее также сообщалось, что 10 июня украинский дрон врезался в пассажирский автобус на въезде в Мелитополь. О пострадавших не сообщалось.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия придерживается готовности к урегулированию украинского конфликта на основании договоренностей в Анкоридже. Дипломат призвал принудить режим Зеленского к миру, отметив, что от него «исходят только волны террора».