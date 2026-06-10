При атаке дрона ВСУ в Днепрорудном пострадали пять человек, включая подростка Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Пять человек, в том числе 13-летний подросток, пострадали при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины в городе Днепрорудный Запорожской области. Об этом сообщил региональный Минздрав.

В Telegram-канале министерства написали, что у пострадавших диагностировали осколочные ранения различной степени тяжести. Их доставили в местную медицинскую клинику, людям оказывают необходимую помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что под Мелитополем в Запорожской области беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал пассажирский автобус. Дрон ударил в заднюю часть транспортного средства. ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат «Хорнет». Данный БПЛА оснащен машинным зрением.

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