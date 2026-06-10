В горящей панораме в Севастополе существует угроза обрушения купола

Панорама «Оборона Севастополя». Фото: Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

В здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», пострадавшем в результате удара беспилотника, сохраняется угроза обрушения купола. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

«13 часов горит здание, есть риск обрушения купола панорамы», — заявил он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 10 июня здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» было практически уничтожено в результате удара дрона.

По его словам, произошедшее стало целенаправленной атакой на культурное наследие и один из главных символов города. Глава региона напомнил, что музей уже переживал разрушения в годы Великой Отечественной войны, и заверил, что исторический объект будет восстановлен.

О планах реставрации также сообщил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин. По его словам, восстановление панорамы будет профинансировано из федерального бюджета.

При этом отмечается, что фрагменты знаменитого полотна «Штурм 6 июня 1855 года», созданного Францем Рубо, во второй раз в своей истории избежали уничтожения.