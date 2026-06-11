Хегсет: Вашингтон рассматривает сценарий похищения президента Кубы

Хегсет заявил, что Вашингтон обсуждал возможность похищения президента Кубы. Фото: REUTERS.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель может быть похищен американскими силовиками, если соответствующее решение примет лидер США Дональд Трамп. Такое развитие событий допустил глава Пентагона Пит Хегсет. В беседе с представителями прессы он сказал, что похищение президента Кубы обсуждалось в Вашингтоне, однако окончательное решение о том, будет ли этот вариант реализован, остаётся за Трампом.

Напомним, посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера заявила, что США могут использовать введённые против кубинского руководства санкции как предлог для военного вмешательства в дела этого государства.

Тем временем власти Кубы начали раздачу оружия населению на фоне угрозы военной интервенции со стороны США.

Ранее российская Госдума призвала ООН осудить агрессивную политику США относительно Кубы. Депутаты отметили, что экономическая и энергетическая блокада Гаваны является неприкрытым вмешательством в дела суверенного государства.