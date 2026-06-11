Xinhua: Семь человек погибли при взрыве на юге Китая

В Китае при взрыве погибли люди. Фото: REUTERS.

Взрыв на юге Китая унёс жизни не менее семи человек. Об этом информирует агентство Xinhua со ссылкой на сообщения правоохранительных органов.

Сообщается, что взрыв произошёл ночью в уезде Синъань городского округа Гуйлинь. При этом погибли как минимум семь человек, также сообщается о 17 пострадавших.

Причина взрыва не называется, однако агентство подчёркивает, что версия взрыва бытового газа не рассматривается. Специалисты восстанавливают картину произошедшего.

Ранее сообщалось, что собственник химической компании погиб при взрыве в ангаре у Финляндского вокзала.

Накануне шесть человек погибли при взрыве на газовой заправке в Узбекистане, также пятеро получили ранения.

Также сообщалось, что названа предварительная причина пожара на газопроводе в Дагестане. Это произошло из-за разгерметизации.