Минобороны: Черноморский флот уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России за ночь 11 июня уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны. Кроме регионов России, вражеские беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

Сутками ранее в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО за 9 июня сбили 4 крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 766 БПЛА.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах ВСУ.