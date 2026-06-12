Алексею Яркову избрали меру пресечения Фото: Ольга ЮШКОВА.

Директора перевозчика, автобус которой вылетел на тротуар в Екатеринбурге, вследствие чего погибли четыре человека, арестовали. Об этом сообщает «КП-Урал».

Алексей Ярков, директор транспортной компании ООО «Авто-Ном», в суде вину не признал и считает трагедию несчастным случаем, передает издание.

Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге возле храма «Большой Златоуст» Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Напомним, смертельное ДТП случилось вечером 10 июня в центре Екатеринбурге. Столкнувшись с машиной, автобус вылетел на тротуар, где в ожидании светофора стояла большая группа людей. Люди пытались разбежаться, но не успели, момент аварии попал на видео. Погибли четыре человека, среди которых был ребенок, пострадали, по последним данным, шесть человек.

По факту были возбуждены уголовные дела, их количество не уточнялось. Губернатор Свердловской области Денис Паслер отмечал, что после этого ДТП власти планируют проверку перевозчиков.

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