Конгрессвумен Луна: Дипломатические отношения России и США идут всем на пользу. Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна заявила, что дипломатические и торговые отношения Москвы и Вашингтона идут всем на пользу. Об этом она высказалась, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мир, плюс торговая сделка, плюс дипломатические отношения - это полезно для всех», - написала Луна в личном аккаунте в социальной сети X.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин и Трамп провели телефонный разговор в воскресенье, 14 июня. Российский лидер поздравил американского президента с 80-летием.

В послании к Трампу Путин также заявил о важности развития российско-американских отношений. По словам президента России, стороны могут многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности в мире.