Вэнс обозначил одно важное последствие сделки США и Ирана

Вэнс заявил, что Иран не сможет иметь ядерное оружие после заключения сделки с США. Фото: REUTERS.

Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием, гарантию этого даёт сделка между Вашингтоном и Тегераном. На это указал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Она означает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение», - сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Вэнс заявил, что США будут следить за выполнением Ираном условий сделки, в том числе условия о невозможности обладания ядерным оружием. При этом он не раскрыл, какова будет реакция США при несоблюдении Ираном прописанных в соглашении условий.

Напомним, глава пакистанского правительства сообщил, что соглашение между США и Ираном достигнуто. По данным Шарифа, официальная церемония подписания документа пройдет 19 июля в Швейцарии.

При этом президент США Дональд Трамп прокомментировал вопрос изъятия у Ирана высокообогащенного урана, пояснив, что Вашингтон не будет торопиться с этим.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что агентство готово стать посредником при проверке возможных договоренностей между США и Ираном по ядерной энергетике.