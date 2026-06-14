В Иране опубликовали 14 статей меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном

В Иране опубликовали 14 пунктов меморандума о взаимопонимании с США. Фото: REUTERS.

Проект меморандума о взаимопонимании, который Иран и США согласовали в ночь на понедельник 15 июня, содержит 14 статей. Это следует из публикации иранского агентства Mehr.

Сообщается, что документ предполагает немедленное прекращение боевых действий на всех направлениях, в том числе в Ливане. Это прекращение должно быть постоянным. США должны вывести войска из близких к Ирану регионов и берут на себя обязательство уважать суверенитет исламской республики и не вмешиваться в её внутренние дела.

Меморандум также оговаривает полное снятие морской блокады, оно должно произойти в течение 30 дней. При этом Ормузский пролив будет открыт для прохождения судов.

Кроме того, санкции на продажу нефти будут приостановлены, а США обязуются не вводить новые рестрикции и не наращивать военное присутствие в регионе в то время, пока будут вестись переговоры. Также речь идёт о разблокировании $24 млрд замороженных иранских средств и предоставлении США и их союзниками планов реконструкции иранских объектов. Предполагаемый объем реконструкции - $300 млрд.

Тегеран, согласно меморандуму, обязуется не производить ядерное оружие.

Предполагается, что окончательное соглашение будет достигнуто после 60-дневных переговоров, причем окончательные переговоры не начнутся, пока не будут приостановлены нефтяные санкции, снята морская блокада и разблокирована половина замороженных иранских активов.

Соглашение будет окончательно утверждено резолюцией Совбеза ООН, а для его реализации будет создан контрольный механизм.

Напомним, глава пакистанского правительства сообщил, что соглашение между США и Ираном достигнуто. Официальная церемония подписания документа пройдет 19 июля в Швейцарии.

При этом Иран оценил в 300 млрд долларов ущерб стране от военной операции США.