Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию ВСУ на поле боя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский лидер Владимир Путин обратился к террористическим ударам ВСУ по гражданской инфраструктуре. Он обсудил инциденты с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил о неспособности Киева изменить ситуацию ВСУ на поле боя. Так содержание диалога передал помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналистам.

По его данным, Владимир Путин уведомил Дональда Трампа, что попытки нанесения ударов по инфраструктуре РФ не помогут Киеву в зоне спецоперации. Российский лидер назвал критическим положение ВСУ. В связи с этим украинские боевики пытаются бить по гражданским объектам.

"Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя", - процитировал Юрий Ушаков.

Он также предположил, что европейские лидеры и киевский главарь Владимир Зеленский будут представлять всё наоборот в ходе предстоящего саммита G7. Они могут выдвинуть на рассмотрение только те идеи, целью которых является затягивание конфликта, добавил Юрий Ушаков.

Разговор между президентами России и США состоялся по случаю юбилея Дональда Трампа. Ему 14 июня исполнилось 80 лет. Российский лидер тепло поздравил американского коллегу.

По словам Владимира Путина, армия РФ успешно продвигается по всем направлениям в зоне СВО. Солдаты ВСУ не в состоянии сдержать натиск, прокомментировал президент России. Он сообщил, что ситуация на поле боя складывается в пользу Москвы.

Глава государства, кроме того, отметил, что российские войска каждый день закрепляют контроль над своими историческими территориями. По словам Владимира Путина, этот процесс не должен вызывать никаких сомнений - он идет. ВС РФ регулярно освобождают всё новые населенные пункты. Это происходит "не так быстро, как нам бы хотелось", признал президент России. При этом постепенно населенные пункты в зоне спецоперации оказываются под контролем войск РФ. Владимир Путин вновь подчеркнул, что Москва добьется всех своих военных целей.