МО: Украина намерена эвакуировать Старокраматорский машиностроительный завод Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Киевские власти на фоне наступления ВС России приступают к эвакуации главных предприятий. Подготовка осуществляется в экстренном порядке. Власти намерены эвакуировать, в том числе, Старокраматорский машиностроительный завод. Так оповестили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что основные предприятия и персонал будут эвакуированы из Краматорска в западные области Украины. С 9 июня Киев также вывозит из города семьи с детьми до 17 лет, сказано в сообщении. Минобороны России уточнило, что из Краматорска к 14 июня эвакуировали основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с сотрудниками.

"В экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации Новокраматорского машиностроительного завода, специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ; Старокраматорского машиностроительного завода, на котором осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ", - сказано в материале МО.

Помимо прочего, Киев эвакуирует завод "Энергомашспецсталь". Предприятие выпускает оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок. Здесь также производят реакторное оборудование, паро- и гидротурбины, установки высокого давления и другое.

Мирные жители РФ регулярно подвергаются ударам со стороны ВСУ. Боевики при атаках на Россию используют оружие западного производства. В связи с этим уполномоченный по правам человека Яна Лантратова призвала ООН и ОБСЕ отреагировать на гибель граждан от рук Запада. Она подчеркнула, что продолжающиеся поставки вооружения на Украину ведут к росту числа жертв среди мирного населения России.

Правительство Болгарии заявило о намерении прекратить военную помощь Киеву. Это противоречит попыткам Евросоюза оказать давление на Россию. Как сообщил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, Украине нужны люди, а не поступающее оружие.

Президент РФ Владимир Путин заявил о неспособности Киева изменить ситуацию ВСУ на поле боя. Он уведомил американского лидера Дональда Трампа, что попытки нанесения ударов по инфраструктуре России не помогут Украине в зоне спецоперации. Глава государства назвал критическим положение ВСУ.