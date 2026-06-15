Ряд стран выступили с предложением снять санкции против Ирана: но есть нюанс Фото: REUTERS.

Великобритания, Германия, Италия и Франция поддержали соглашение между Ираном и США. Более того, ряд европейских стран обязались снять санкции с Тегерана при условии прозрачности его ядерной деятельности. Об этом говорится в совместном заявлении европейских стран.

Страны «Группы четырех» готовы снять санкции с Ирана при его конкретных действиях по ядерной программе. Лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции намерены сотрудничать с США и МАГАТЭ для предотвращения ядерного оружия у Тегерана, раскрывается важный нюанс в документе.

США и Иран достигли соглашения, которое планируется подписать в Женеве 19 июня, сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. В рамках 60-дневного перемирия стороны обсудят ядерную программу Тегерана. Пакистан выступает посредником.

Напомним, президент США Дональд Трамп в день своего рождения заявил, что заключил мирную сделку с Ираном. Однако утверждать именно о договоре пока преждевременно. Речь идет о меморандуме о намерениях заключить финальное соглашение. Американский лидер выставил условия Тегерану, если исламское государство на них согласится, то в регионе воцарится мир.

Однако нужно напомнить, что власти Ирана согласны далеко не со всем, что предлагает Вашингтон. Так, Тегеран хочет заключить не просто перемирие, а добиться мира в регионе. Более того, до этого Иран указывал на готовность продолжать работать с обогащенным ураном.

Именно ядерная программа является камнем преткновения для Ирана и США при заключении мирного договора. Стороны обвиняют друг друга во лжи по этому вопросу. А Трамп продолжает переходить на язык угроз. Но в иранском МИД признали, что меморандум о мире с США никогда не был так близок к подписанию, как сейчас. В то же время стороны стараются не спекулировать на теме содержания сделки, подробности не раскрываются. Таким образом, до сих пор неизвестно о даже примерном содержании мирного договора.

Примечательно, что западная пресса продолжает делать ставки на то, когда именно будет подписан окончательный мирный договор по Ирану. Что касается этого меморандума, то журналисты были уверены, что Тегеран специально тянул с подписанием, чтобы не заключать сделку в день рождения Трампа.

Ранее KP.RU сообщил позицию России по Ирану. В Кремле выступают за подписание прочного мира в регионе. Однако в Москве подчеркивают, что всегда оставались на стороне Тегерана и важно соблюсти права исламского государства при подписании договора.