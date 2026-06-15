Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2026 3:45

Мошенники продают россиянам несуществующие туры и походы, юрист рассказала, что делать

Юрист Русина: проверка туроператора в реестре поможет не нарваться на аферистов
Мария ПАВЛОВА
Юрист рассказала, как не попасть на удочку аферистов, планируя летнее путешествие.

Юрист рассказала, как не попасть на удочку аферистов, планируя летнее путешествие.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали продавать россиянам туры и походы, которых не существуют. Такую схему они стали использовать после того, как вырос спрос на самостоятельные и авторские путешествия, причём эти услуги нередко продаются через социальные сети и чаты.

«Аферисты создают страницу "клуба путешествий" с фото Кавказа, Алтая, Камчатки, Непала и других туристических мест с фейковыми отзывами и расписанием. Затем они собирают группу и просят внести предоплату, после чего поход отменяется из-за "погоды", "закрытия маршрута" и ряда иных причин, а возврат денег постоянно откладывается», - рассказала РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.

Адвокат напомнила, что существуют реестры, где можно проверить туроператора и турагента. Также она посоветовала при оплате предстоящего похода требовать письменное соглашение, где будут оговорены смета и правила возврата денег.

Как распознать афериста с первых секунд разговора, читайте здесь на KP.RU.

Также россиянам рассказали, как отличить легальный сервис от мошеннического.

Тем временем МВД предупредило, что мошенники постоянно придумывают новые схемы для обмана.