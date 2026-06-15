Мошенники продают россиянам несуществующие туры и походы, юрист рассказала, что делать

Юрист рассказала, как не попасть на удочку аферистов, планируя летнее путешествие. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали продавать россиянам туры и походы, которых не существуют. Такую схему они стали использовать после того, как вырос спрос на самостоятельные и авторские путешествия, причём эти услуги нередко продаются через социальные сети и чаты.

«Аферисты создают страницу "клуба путешествий" с фото Кавказа, Алтая, Камчатки, Непала и других туристических мест с фейковыми отзывами и расписанием. Затем они собирают группу и просят внести предоплату, после чего поход отменяется из-за "погоды", "закрытия маршрута" и ряда иных причин, а возврат денег постоянно откладывается», - рассказала РИА Новости исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина.

Адвокат напомнила, что существуют реестры, где можно проверить туроператора и турагента. Также она посоветовала при оплате предстоящего похода требовать письменное соглашение, где будут оговорены смета и правила возврата денег.

Как распознать афериста с первых секунд разговора, читайте здесь на KP.RU.

Также россиянам рассказали, как отличить легальный сервис от мошеннического.

Тем временем МВД предупредило, что мошенники постоянно придумывают новые схемы для обмана.