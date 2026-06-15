Военкор Коц: декорации на киностудии Довженко очень похожи на детали дронов FP-2 Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц в мессенджере «Макс» сообщил о необычных декорациях на территории киностудии имени Довженко. Он обратил внимание на фотографии, которые выложили украинские журналисты, предоставив тем самым, по его словам, объективный контроль. На снимках видны объекты, похожие на крылья от БПЛА.

«Интересные там декорации. Очень похожие на крылья от дронов FP-2. Кино, наверное, про беспилотники снимали», — написал Коц. Журналист также добавил: «Браво разведке! Медаль агентуре!»

Ранее Александр Коц предположил, что Европа может целенаправленно готовиться к большой войне. Поводом для этого, по его словам, стали провалы европейского оборонного сотрудничества: срыв франко-немецкого проекта танка будущего MGCS и истребителя шестого поколения. При этом в России не раз заявляли об отсутствии планов конфликтовать со странами НАТО.