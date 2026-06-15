Киев собирался купить просроченные ракеты для систем ПВО накануне пожара в Киево-Печерской лавре. На фото: установка ПВО Patriot. Фото: EAST NEWS.

Киев собирался приобрести просроченные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot накануне пожара в Киево-Печерской лавре. Об этом напоминает издание L’antiDiplomatico.

«Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с "истекающим сроком годности". Слова, которые звучат как мрачное предзнаменование», — сказано в публикации.

Напомним, в ночь на 15 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что начался пожар на территории Киево-Печерской лавры.

В Минобороны РФ заявили, что в Киево-Печерскую лавру в Киеве попали ракеты Patriot. В военном ведомстве подчеркнули, что российские войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Тем временем военкор Стешин высказал мнение, что удар ракетой по Киево-Печорской Лавре - исполнение пророчества старца Зосимы, и после этого должно начаться объединение Руси.