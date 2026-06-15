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НовостиПолитика15 июня 2026 23:43

Украина хотела купить просроченные ракеты для ПВО незадолго до пожара в Киево-Печерской лавре

AD: Киев собирался купить просроченные ракеты для Patriot
Мария ПАВЛОВА
Киев собирался купить просроченные ракеты для систем ПВО накануне пожара в Киево-Печерской лавре. На фото: установка ПВО Patriot.

Киев собирался купить просроченные ракеты для систем ПВО накануне пожара в Киево-Печерской лавре. На фото: установка ПВО Patriot.

Фото: EAST NEWS.

Киев собирался приобрести просроченные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot накануне пожара в Киево-Печерской лавре. Об этом напоминает издание L’antiDiplomatico.

«Незадолго до пожара представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев надеется получить ракеты-перехватчики для систем Patriot с "истекающим сроком годности". Слова, которые звучат как мрачное предзнаменование», — сказано в публикации.

Напомним, в ночь на 15 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что начался пожар на территории Киево-Печерской лавры.

В Минобороны РФ заявили, что в Киево-Печерскую лавру в Киеве попали ракеты Patriot. В военном ведомстве подчеркнули, что российские войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Тем временем военкор Стешин высказал мнение, что удар ракетой по Киево-Печорской Лавре - исполнение пророчества старца Зосимы, и после этого должно начаться объединение Руси.