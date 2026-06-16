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НовостиВ мире16 июня 2026 1:08

Стало известно, кто находился на борту разбившегося в США бобмардировщика В-52

В разбившемся в США самолёте В-52 были военные, госслужащие и подрядчики
Мария ПАВЛОВА
На борту разбившегося в США бомбардировщика были не только военные, но и гражданские - госслужащие и подрядчики.

На борту разбившегося в США бомбардировщика были не только военные, но и гражданские - госслужащие и подрядчики.

Фото: REUTERS.

На борту стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress, который разбился в Калифорнии на базе Эдвардс, находились не только военные. Там также были государственные служащие и подрядчики. Об этом информировал замкомандира 412-го испытательного авиакрыла на базе Эдвардс полковник Джеймс Хейс.

«Это был смешанный экипаж из военных, гражданских госслужащих и государственных подрядчиков», - сказал он журналистам.

Хейдс отказался назвать имена погибших, так как не все их семьи ещё знают о трагедии. Также он уточнил, что причины крушения пока не ясны, их установление может занять до полугода.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли при крушении стратегического бомбардировщика США B-52.

Напомним, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил Соединенных Штатов разбился на территории авиабазы Эдвардс, расположенной в штате Калифорния. Крушение произошло сразу же после взлёта.

Накануне в США потерпел крушение частный самолет, погибли 12 человек. Речь идёт об 11 парашютистах и пилоте. Трагедия случилась в штате Канзас.