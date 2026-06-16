"Самая смертоносная катастрофа": стало известно о гибели членов экипажа после падения бомбардировщика B-52 в США

Бомбардировщик B-52 упал в Калифорнии. Фото: Usaf/U.S. Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

На американской авиабазе Эдвардс 15 июня произошел трагичный инцидент. Крушение потерпел бомбардировщик B-52. Как узнал телеканал CNN, в авиакатастрофе погибли восемь членов экипажа. Инцидент случился в Калифорнии, в 160 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

Об авиакатастрофе стало известно утром 15 июня. Военный самолет упал вскоре после взлета с базы. Бомбардировщик выполнял плановый испытательный полет. Сейчас аварийные службы устраняют последствия ЧП. Аэродром временно закрыт.

"Это самая смертоносная катастрофа с участием бомбардировщика B-52 с 1982 года. В той катастрофе девять членов экипажа погибли во время тренировочных испытаний на авиабазе Мэзер", - прокомментировал телеканал.

Boeing B-52 Stratofortress - дальнобойный бомбардировщик, который используется для реализации военных задач. Он способен развивать огромную скорость и подниматься на высоту свыше 15 километров.

Днем ранее в США произошла еще одна трагедия. Авиакатастрофа случилась около Канзас-Сити. Потерпел крушение частный легкомоторный самолет. В результате ЧП погибли 12 человек. Жертвами инцидента стали парашютисты и пилот. Самолет сразу после взлета развернулся по неизвестной причине, а затем резко рухнул на шоссе.

Самолет ВВС Пакистана ранее рухнул во время тренировочного полета. Судно потерпело крушение в жилом квартале провинции Хайбер-Пахтунхва. Военный самолет упал прямо на дома. Оба члена экипажа не выжили. Пострадали также мирные жители. Ранения получили три человека. Их госпитализировали после трагедии.

Между тем ЧП случилось и в России. В Иркутской области 15 июня упал бомбардировщик Воздушно-космических сил Ту-22М3. При инциденте пострадали четыре человека. Возникший на месте ЧП пожар спустя несколько часов удалось локализовать. Члены экипажа упавшего самолета экстренно доставлены в больницу. Они прошли необходимые медицинские обследования. Всем членам экипажа удалось катапультироваться при крушении самолета. Три человека получили ранения легкой степени тяжести. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как средне тяжелое.