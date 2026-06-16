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НовостиПолитика16 июня 2026 3:24

Апартеид и расизм: Депутат Ивлев высказался по поводу внесения участников СВО в чёрный список ЕС

Депутат Ивлев: внесение участников СВО в чёрный список ЕС сравнимо с апартеидом
Мария ПАВЛОВА
Депутат Госдумы назвал инициативу ЕК о недопуске участников СВО в страны ЕС аналогом апартеида.

Депутат Госдумы назвал инициативу ЕК о недопуске участников СВО в страны ЕС аналогом апартеида.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Инициатива Еврокомиссии, предполагающая запрет на въезд в страны ЕС россиянам – участникам СВО, является аналогией политики апартеида. Такое мнение высказал депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Создание черного списка российских участников СВО - это нарушение базовых прав человека, это репрессии и насилие, соразмерные апартеиду и расизму», - цитирует Ивлева ТАСС.

Леонид Ивлев представляет в Госдуме Республику Крым.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках 21-го пакета санкций против России предлагает запретить въезд в Евросоюз (ЕС) всем участникам специальной военной операции (СВО).

Также сообщалось, что Евросоюз готовит предложение о включении 170 физических и юридических лиц в новый санкционный пакет против России. Среди них находятся 90 российских банков.

Как в Европарламенте прокомментировали идею запрета въезда россиян в ЕС, читайте здесь на KP.RU.