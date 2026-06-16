Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл аферу Ватикана и Израиля на Украине. Речь идет о 2022 годе. Лукашенко сообщил, что Ватикан и израильтяне сразу после начала конфликта на Украине просили президента РФ Владимира Путина вывести войска из Киева и договориться о мире.

"Мне известно, что определенные стороны — и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники — говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления", — резюмировал глава Белоруссии Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.

Кстати, об обмане со стороны Запада говорил и лидер России. Он подчеркивал, что мирное соглашение уже лежало на столе и было практически подписано, речь идет о 2022 годе. Но Путин отмечал, что все поменялось после приезда прошлого премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев. Европолитик заявил, что Украина будет «сражаться до последнего украинца». По мнению Путина, этой догме киевские власти следуют и сейчас.

Также президент России подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса. Но важно понимать, что у РФ есть четкая позиция по переговорному процессу, которой она продолжает придерживаться и сейчас. Россия призывает к стабильному справедливому миру в регионе. Путин не раз заявлял, что разговаривать на языке ультиматумов с Россией нельзя.

Ранее KP.RU сообщил, Путин не сомневается — СВО закончится победой и победой России. Но пока глава России не понимает, о чем можно говорить с террористическим киевским режимом. Путин перечислил основные проблемы переговоров. Во-первых, документ о мире можно подписывать только с легитимным правительством Киева. Но Зеленский таким не является. Путин отметил, что ему не стоит бояться, важно выйти на выборы и выслушать волеизъявление народа.

Во-вторых, главарь киевского режима говорит о мирных переговорах, но тут же начинает открывать огонь по гражданским объектам. Президент России привел в пример обстрел общежития в Старобельске, где погибло больше 20 человек. Причем больше всего студентов. ВСУ открыли огонь ночью, по беззащитным детям.