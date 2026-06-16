В США хотят продолжить конфликт с Ираном: сенат отклонил резолюцию о прекращении войны

Конгресс США отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном. Фото: REUTERS.

Сенат Конгресса США отклонил резолюцию о прекращении военных действий против Ирана. Голосование прошло с минимальным перевесом: за принятие документа проголосовали 47 законодателей верхней палаты, а против выступили 48.

При этом в поддержку резолюции выступили четыре законодателя, представляющие правящую в США Республиканскую партию.

В то же время Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана.

Тем временем мирная сделка США с Ираном вызвала серьёзные разногласия в американской администрации. Сообщалось, что глава Госдепа Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступили против подписания документа именно сейчас.

При этом американская разведка считает, что США фактически отдали Ирану контроль над Ормузским проливом.

Почему в США называют сделку Трампа с Ираном унизительным поражением США, читайте здесь на KP.RU.