Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире17 июня 2026 2:41

В США объяснили, что произойдет с «нацистской толпой» в Киеве после победы России в конфликте

Аналитик Фриман: украинский конфликт закончится на условиях России
Анастасия СУТОРМИНА
Аналитик Фриман: украинский конфликт закончится на условиях России

Аналитик Фриман: украинский конфликт закончится на условиях России

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский конфликт завершится на условиях России. И произойдет это довольно скоро. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский дипломат в отставке Час Фриман.

«По моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — отметил он.

При этом, добавил эксперт, «нацистская толпа», которая сейчас доминирует в украинской политике будет вынуждена эмигрировать.

Накануне подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Днем ранее российская армия освободила населенный пункт Артема, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось о потерях ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки. Так, украинская армия лишилась порядка 1265 человек на разных участках линии боевого соприкосновения. Данные опубликовало Министерство обороны России.