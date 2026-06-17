Аналитик Фриман: украинский конфликт закончится на условиях России Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский конфликт завершится на условиях России. И произойдет это довольно скоро. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский дипломат в отставке Час Фриман.

«По моему, мы вот-вот увидим российское наступление, в результате которого конфликт завершится на условиях России», — отметил он.

При этом, добавил эксперт, «нацистская толпа», которая сейчас доминирует в украинской политике будет вынуждена эмигрировать.

Накануне подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новый Донбасс в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Днем ранее российская армия освободила населенный пункт Артема, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось о потерях ВСУ в зоне спецоперации за прошедшие сутки. Так, украинская армия лишилась порядка 1265 человек на разных участках линии боевого соприкосновения. Данные опубликовало Министерство обороны России.