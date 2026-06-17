Иран пригрозил Израилю жёстким ответом из-за атак ЦАХАЛ на Ливан

Иран пригрозил Израилю жёстким ответом в случае ударов по Ливану. Фото: REUTERS.

Иран намерен дать «жёсткий ответ» Израилю, если тот продолжит наносить удары по Ливану. Соответствующее заявление сделало командование вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия», обвинив Израиль в неоднократном нарушении режима прекращения огня с Ливаном.

«Мы предупреждаем, что если армия сионистского режима, убивающая детей, не прекратит свои злодеяния на юге Ливана, ей следует ожидать жесткого ответа от могущественных вооруженных сил Исламской Республики Иран», - пишет иранское командование, имея в виду армию обороны Израиля ЦАХАЛ. Документ обнародовал телеканал Press TV.

Ранее сообщалось, что Израиль решил не прекращать удары по Ливану. ЦАХАЛ намерен «усугубить ущерб» движению «Хезболлах».

После этого МИД Ирана предупредил, что удары Израиля по Ливану будут нарушением договора.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что в случае нападения Израиля на Ливан соглашение с Ираном не аннулируется.