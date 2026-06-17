ВС РФ уничтожили последнюю переправу ВСУ через Северский Донец в Красном Лимане Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные нанесли удар по последней переправе через Северский Донец в Красном Лимане в районе Маяков в Донецкой народной республике, лишив украинские подразделения ключевого маршрута снабжения. Как сообщили в Минобороны РФ, для уничтожения объекта использовалась авиабомба ФАБ-3000.

Параллельно подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают наступление в северо-западной части города. За время активных действий российские военные взяли шесть опорных пунктов противника и 61 здание, уточнили в ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщает, что в городе ВС России выбили украинских боевиков из церкви Иверской иконы Божией Матери. Враг использовал религиозный объект в военных целях. Кроме того, южная группировка ВС РФ освободила 96 зданий Константиновке в ДНР.