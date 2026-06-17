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НовостиПолитика17 июня 2026 9:54

Российские беспилотники ликвидировали все АЗС в Тростянце под Сумами

Заправочные станции в городе разрушены, заявил мэр Тростянца Сумской области
Вениамин ЗАХАРОВ
Российские беспилотники ликвидировали все АЗС в Тростянце под Сумами

Российские беспилотники ликвидировали все АЗС в Тростянце под Сумами

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все автомобильные заправочные станции уничтожены в городе Тростянец под Сумами. Об сообщил мэр города Юрий Бова в соцсетях.

«Массированный удар по Тростянцу. Заправочные станции в городе разрушены», - написал Бова.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские военные нанесли удар по последней переправе через Северский Донец в Красном Лимане. Таким образов ВС РФ лишили украинские подразделения ключевого маршрута снабжения. Подразделения ВС России продолжают наступление в северо-западной части города.

Кроме того, российские войска уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 производства Швеции.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным объектам Украины и объектам, которые используются в интересах ВСУ.