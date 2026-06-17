Генсек ОДКБ Масадыков осудил атаку на автобус с белорусскими детьми под Брянском

Масадыков осудил атаку на автобус с белорусскими детьми Фото: канал в "Максе" Егора Ковальчука

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков осудил атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Он назвав произошедшее преступным актом.

"Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания", - следует из его комментария в телеграм-канале организации.

Напомним, в Брянской области украинские боевики при помощи дрона атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Врио губернатора региона Егор Ковальчук уточнил, что в результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек ранены.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона ответит продолжением специальной военной операции на атаку киевского режима по автобусу с белорусскими детьми. МИД Беларуси потребовал от Украины "исчерпывающих объяснений" по инциденту.