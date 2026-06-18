В Польше задержали подозреваемого в убийстве Семена Скрепецкого. Фото: соцсети Семена Скрепецкого

В Польше задержан подозреваемый в убийстве российского художника Семена Скрепецкого в Бяла-Подляске. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в своем Twitter-аккаунте.

По словам Туска, задержание провели полиция Люблина и Агентство внутренней безопасности (ABW). Подозреваемый в убийстве мужчина использует грузинский паспорт, уточнил польский премьер.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность заказчика преступления. Расследование продолжается.

44-летний российский художник Семен Скрепецкий (его настоящее имя - Роберт Кузовков) был застрелен 15 июня в Польше пятью выстрелами с дальнего и близкого расстояния. На месте преступления нашли гильзы калибра 9 мм .

Известно, что польские спецслужбы предлагали Скрепецкому охрану, но он отказался, полагая, что для этого нет оснований. Ранее польская полиция задерживала двоих подозреваемых, но их отпустили за неимением оснований.