Стубб: конфликт на Украине будет длиться еще минимум три-четыре месяца. Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

Конфликт на Украине точно не закончится в ближайшее время. Боевые действия будут длиться еще минимум три-четыре месяца. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб во время интервью шведской газете Hufvudstadsbladet.

По мнению финского лидера, пока не видно каких-либо перспектив в разрешении украинского кризиса. По его оценке, сражения на линии соприкосновения продлятся вплоть до осени 2026 года. Однако политик так и не назвал точную дату завершения конфликта.

Ранее президент Финляндии заявил, что страны ЕС сохраняют дипломатические и неформальные контакты с Россией ради урегулирования вопроса вокруг Украины. Он считает, что Европе следует как можно скорее возобновить прямой диалог с Москвой.

Тем временем в Кремле уже отреагировали на стремление некоторых европейских политиков поддерживать связи с Россией. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва приветствует эти инициативы.