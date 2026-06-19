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НовостиПолитика19 июня 2026 9:35

ВС РФ за неделю освободили 251 здание в Красном Лимане

Российские штурмовики зачищают город, создавая "огневой мешок"
Анна АДАМАЙТЕС
ВС РФ за неделю освободили 251 здание в Красном Лимане

ВС РФ за неделю освободили 251 здание в Красном Лимане

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные за неделю освободили 251 здание в Красном Лимане и овладели 37 опорными пунктами Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

Военное ведомство РФ сообщило, что штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" продолжают зачищать Красный Лиман и создают "огневой мешок". Таким образом российские бойцы лишают возможности киевских боевиков перегруппироваться.

Ранее KP.RU писал, что штурмовые отряды 25-й армии ВС РФ за сутки овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями в Красном Лимане, блокировав группу боевиков 120-й бригады теробороны ВСУ в районе улиц Главная и Покровская. Кроме того, за сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих.

Также российские военные ведут наступление в Константиновке, освободив 120 зданий от украинских сил, при этом местные жители помогают бойцам.