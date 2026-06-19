В Азербайджане вынесли приговоры россиянам, обвиняемым в наркотрафике Фото: Александр ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновными восьмерых россиян, которые были обвинены в транспортировке наркотических веществ. Их задержали летом 2025 года по подозрению в попытке провезти большое количество наркотиков. Об этом сообщило азербайджанское агентство АПА.

Согласно публикации, россияне Сергей Софронов, Антон Драчёв, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов приговорены к четырем годам лишения свободы. Дмитрий Фёдоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый получили по три года.

В прошлом году полиция Азербайджана задержала нескольких граждан России. По словам полиции, их задержали за то, что они перевозили наркотики из Ирана, продавали их и занимались интернет-мошенничеством. Им предъявили обвинения в том, что они незаконно перевозили и продавали наркотики в особо крупных объемах.

Ранее KP.RU сообщил, что в России задержали крупную партию БАДов из Китая, Турции и Казахстана, в составе которых были наркотики.

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